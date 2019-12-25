В план приватизации включили ВТБ, "Совкомфлот" и Кизлярский коньячный завод

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство отказалось от широкомасштабной приватизации, но все же включило в план на 2020-2022 годы ВТБ и "Совкомфлот", следует из тезисов к выступлению главы Минэкономразвития Максима Орешкина. План приватизации был утвержден 25 декабря.

Также государство сократит доли в Махачкалинском и Новороссийском морских торговых портах, "Росспиртпроме", "Алмазювелирэкспорте" и Кизлярском коньячном заводе.

Всего в план включены пакеты 207 хозяйственных обществ, 86 ФГУП, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны.

Ранее чиновники правительства говорили журналистам, что приватизация не затронет РЖД, "Аэрофлот" и "Объединенную зерновую компанию", но в план включена аэропортовая инфраструктура.

24 декабря первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов объяснял журналистам, что "самоцели" провести масштабные сделки нет, от контроля в ключевых стратегических компаниях государство не откажется. При этом он высказал мнение, что пришла пора "наконец-то добить вопрос" с приватизацией пакета "Совкомфлота", которая уже не раз откладывалась.