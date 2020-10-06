Инвесторов готовят к IPO "Совкомфлота" по нижней границе ценового диапазона

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - IPO "Совкомфлота", как ожидается, пройдет по нижней границе ценового диапазона, инвесторов ориентируют на цену в 105 рублей за акцию, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Закрытие книги заявок ожидается 6 октября.

Нижняя граница соответствует оценке компании до допэмиссии в 206,5 млрд рублей (около $2,7 млрд), для привлечения заявленных 42,25 млрд рублей по этой цене "Совкомлофту" нужно разместить 17% увеличенного уставного капитала.

Диапазон цены размещения - от 105 до 117 рублей за акцию - был объявлен 28 сентября. Старт торгов акциями компании на "Мосбирже" запланирован на 7 октября.

О том, что книга заявок на акции "Совкомфлота" в рамках IPO покрыта, источник "Интерфакса" сообщал 29 сентября. На тот момент, по его информации, в книге преобладал спрос со стороны локальных инвесторов.

Сейчас "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству. Россия не продает свой пакет акций в рамках сделки и по итогам размещения сохранит статус мажоритарного акционера "Совкомфлота".

Ожидаемая дата расчетов по сделке - 9 октября, все расчеты будут производиться в рублях. Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менджером является ING.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Публично об интересе к акциям "Совкомфлота" заявлял РФПИ, который обычно участвует в сделках на рынке капитала вместе с соинвесторами из числа суверенных фондов Ближнего Востока и Азии.