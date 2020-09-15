В Пскове нашли клад XVI века с монетами-чешуйками

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Пскове на улице Герцена в ходе раскопок нашли клад XVI века, сообщил Археологический центр Псковской области.

Под полом деревянной постройки ученые нашли кубышку а в ней 126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века. Монеты передали реставраторам для расчистки и консервации.

По словам археологов, завершен очередной этап археологических исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена.