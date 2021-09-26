Археологи обнаружили в Пскове сумку XIV-XV веков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в ходе раскопок в центре Пскова, сообщает Археологический центр Псковской области.

"Сумка из раскопа на площади Ленина из слоя XIV-XV веков. Сохранилась с содержимым - свечкой и фрагментами ткани. Законсервирована и ждет специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого", - говорится в сообщении.

Археологи ведут работы недалеко от Псковского кремля, рядом с бывшим кинотеатром "Октябрь", где когда-то находился Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века - Пушечный.

Как отмечают специалисты, из письменных источников известно, что на изучаемой территории располагались несколько церквей.

Раскоп попал во внутренний двор одного из храмов. Предположительно, это церковь Варлаама Хутынского. Обнаруженная каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги, которые образуют прочую платформу, поскольку церковь поставлена на очень топком месте.

Как отметили в центре, "все обнаруженные конструкции будут сохранены, а инженерные коммуникации проложены в траншее перекопа довоенного времени".

Кроме того, в ходе раскопок раскрыты хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XIV-XV веков.