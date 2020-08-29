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Археологи нашли печать Псковской феодальной республики XV века

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Печать Псковской феодальной республики XV века нашли при раскопках в Пскове.

Как сообщает Археологический центр Псковской области, раскопки в рамках большой реконструкции улицы Леона Поземского ведутся на двух участках: рядом с улицами Набат и Герцена. "И там, и там нами изучается хороший средневековый слой, и вот одно из доказательств - печать Псковской феодальной республики XV века", - отмечают археологи.

На одной стороне печати можно легко прочитать надпись: "Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича", а на другой - увидеть изображение мужчины в короне.

По мнению многих исследователей, это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова.

Псков

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