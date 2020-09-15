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Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек COVID-19 в вузах РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В вузах России с начала учебного года не зафиксировано ни одного случая коронавируса, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Учебный год в российских университетах начался 1 сентября в очном режиме. За две недели в вузах и в общежитиях не зафиксировано вспышек и очагов коронавируса", - сообщил Фальков на заседании думской фракции "Справедливая Россия" во вторник.

Слова министра приводит пресс-служба фракции. Глава Минобрнауки сообщил, что "все университеты работают в плановом режиме".

"Студенты и преподаватели обязаны носить маски, но приобретать их должны сами учебные заведения", - уточнил он.

Фальков также сообщил, что поступившие в российские вузы студенты-первокурсники имеют возможность въехать в РФ, но студенты старших курсов будут "запускаться каскадно".

С апреля текущего года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вузы РФ были переведены на дистанционную форму обучения, но с 1 сентября учебный процесс возобновился в традиционном очном формате.

Фальков участвовал в заседании фракции "эсеров" в преддверии назначенного на 16 сентября в Госдуме "правительственного часа" с его участием.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Валерий Фальков Справедливая Россия Коронавирус

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