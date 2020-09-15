Дума приняла в первом чтении поправки о нацсистеме прослеживаемости товаров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На открывшейся осенней сессии Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, о создании с января 2021 года обязательной национальной системы прослеживаемости товаров (НСП). Пока она работает в порядке эксперимента.

Правительство внесло законопроект № 991147-7 в палату в конце июля. Он вводит в Налоговый кодекс понятие НСП - системы по сбору, учету и хранению сведений о товарах, которые подлежат прослеживаемости. Перечень таких товаров будет определять правительство, товары будут идентифицироваться по кодам (ОКПД-2 и ТНВЭД). В систему товары должны будут попадать, по общему правилу, с момента выпуска на территорию России для внутреннего потребления. Туда также будут включать товары, ввезенные с территории государств - членов ЕАЭС, за исключением товаров в рамках таможенного транзита. Из системы товары будут выпадать при их продаже гражданам, экспорте, конфискации, передаче в производство или утилизацию, при безвозвратной утере и вывозе в страны ЕАЭС.

Поправки дадут право Федеральной налоговой службе проводить камеральную налоговую поверку с истребованием у налогоплательщика счета-фактуры, первичных и иных документов.

СС 1 января 2022 года за непредставление или несвоевременное представление в ФНС отчета об операциях с товарами в рамках НСП, при отсутствии признаков налоговых нарушений, компании начнут штрафовать на 1000 рублей за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ. Непредставление счета-фактуры или документа об отгрузке товаров карается штрафом в 200 рублей за документ. К 1 июля 2022 года завершится система формирования НСП, тогда же вступят в силу все предусмотренные новым законодательством штрафы.

Информацию об окончании прослеживаемости товара в случае его утилизации, переработки или продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, налогоплательщики обязаны включать в специализированный ежеквартальный отчет, представляемый в налоговый орган. Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для налогоплательщиков НДС) или указанный отчет (для лиц, не являющихся плательщиками НДС) и также представляться в налоговый орган ежеквартально.

В пояснительной записке указано, что прослеживаемость товаров ведется в документах, на товары никакие контрольно-идентификационные знаки наноситься не будут. Этим НСП будет отличаться от системы маркировки, действующей сейчас для ряда товаров в России.

Эксперимент по ведению НСП проводится с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. В его рамках испытывается соответствующая информационная система. Участие в эксперименте - добровольное.