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Производители воды предупредили о сокращении ассортимента из-за маркировки

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России ассортимент воды, которая продается в упаковке, может значительно сократиться, если будет введена обязательная маркировка, предупредили представители отрасли на круглом столе "Ситуация на рынке упакованной воды: влияние экономического кризиса и введения маркировки".

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков назвал обязательную маркировку ключевым риском для индустрии. В результате ее внедрения часть продукции рискует полностью уйти из оборота из-за падения рентабельности, снижения маржи и сложностей в реализации технического процесса нанесения маркировки, считает он.

Опасения индустрии разделяют и производители воды в крупной таре. Президент Союза бутилированных вод Алена Кондратьева заявила, что во II квартале покупательская способность россиян снизилась до минимума за последние десять лет, упали не только продажи воды в мелкой таре, но и продажи 19-литровых бутылей. Кондратьева считает, что эта тенденция продолжится.

"Необходимо сначала провести оценку рынка бутилированной воды и точно определить не только уровень контрафакта, но и проанализировать текущее экономическое состояние индустрии и после этого обсуждать вопрос целесообразности маркировки", - заявила она.

По оценке экспертов, продажи воды за время пандемии упали в среднем на 20%. В этих условиях эксперимент по маркировке упакованной воды может нанести серьезный вред не только индустрии, но и экономике страны в целом, отмечалось на заседании.

Эксперимент по маркировке воды начался 1 апреля. По его результатам в 2021 году должно быть принято решение, вводить или не вводить обязательную маркировку. Недавно на совещании у президента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что его ведомство планирует в 2021 году включить питьевую воду в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Минпромторг Максим Новиков Алена Кондратьева коронавирус

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