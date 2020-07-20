В Думу внесли поправки о национальной системе прослеживаемости товаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс о создании с 1 января 2021 года обязательной национальной системы прослеживаемости товаров (НСП). Сейчас она работает в рамках эксперимента.

Законопроект № 991147-7 предусматривает поэтапное - с 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года - введение штрафов за нарушения.

НСП в поправках определена как информационная система, в которой аккумулируется сбор, учет и хранение сведений о товарах, которые подлежат прослеживаемости. Перечень таких товаров определит правительство, товары будут идентифицироваться по кодам (ОКПД-2 и ТНВЭД). В систему товары должны будут попадать - по общему правилу - с момента выпуска на территорию России для внутреннего потребления. Также в нее будут включать товары, ввезённые с территории государств - членов ЕАЭС, за исключением товаров в рамках таможенного транзита. Товары - также по общему правилу - выпадают из системы при их продаже физическим лицам, при их экспорте, а также при передаче в производство, захоронении, утилизации, безвозвратной утрате, конфискации и вывозе в страны ЕАЭС.

Закон даст право ФНС проводить камеральную налоговую поверку с истребованием у налогоплательщика счета-фактуры, первичных и иных документов.

С 1 января 2022 г. за непредставление или несвоевременное представление в ФНС отчета об операциях с товарами в рамках НСП, при отсутствии признаков налоговых нарушений, предполагает штраф за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ. К 1 июля 2022 года завершится система формирования НСП, тогда же вступят в силу все, предусмотренные новым законодательством штрафы.

Информацию об окончании прослеживаемости товара в случае его утилизации, переработки или продажи физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, налогоплательщики обязаны включать в специализированный ежеквартальный отчет, представляемый в налоговый орган. Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для налогоплательщиков НДС) или вышеуказанный отчет (для лиц, не являющихся плательщиками НДС) и также представляться в налоговый орган ежеквартально.

В пояснительной записке говорится, что прослеживаемость товаров ведется на документарном принципе без нанесения на товар контрольно-идентификационных знаков. В этом отличие НСП от системы маркировки товаров, действующей сейчас для ряда товаров.

Эксперимент по использованию НСП проводится с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года для проверки работы системы для сбора, учета, хранения и обработки сведений о товарах для борьбы с контрабандой. Участие в системе добровольное.