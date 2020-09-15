"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

Планета Венера Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" отказался от международного сотрудничества в проекте "Венера-Д", который ранее предполагалось реализовывать совместно с NASA, сообщили в госкорпорации.

"В настоящий момент Госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось реализовывать этот проект совместно с NASA.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что миссия "Венера-Д" вошла в проект Единой госпрограммы по космосу до 2030 года.

29 мая 2019 года замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев заявил "Интерфаксу", что для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, потребуется 17 млрд рублей. Эксперт отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы запустить миссию в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как сообщил "Интерфаксу" 14 сентября ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.