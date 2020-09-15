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Миссия "Венера-Д" включена в проект новой космической программы РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Он уточнил, что кроме миссии "Венера-Д" в "Роскосмосе" рассматривают проекты отдельной миссии на Венеру.

"Венера - все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", - отметил Рогозин.

В марте 2019 года президент РАН Александр Сергеев сообщил, что в октябре 2019 года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по миссии "Венера-Д" и разработке сметы, которая будет представлена НАСА и "Роскосмосу".

16 декабря Рогозин заявил журналистам, что госкорпорация ведет переговоры с НПО им. Лавочкина относительно включения проекта "Венера-Д" в следующую Федеральную космическую программу.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Венера

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