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"Роскосмос" уточнил, что не откажется полностью от работы с США по "Венере-Д"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует продолжить сотрудничество с США в миссии "Венера-Д", которая займется поиском жизни на планете, но американское участие будет сокращено, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации во вторник.

"Сотрудничество будет проходить, но в менее широком формате", - пояснили в госкорпорации.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что Россия планирует реализовывать проект "без широкого привлечения международной кооперации".

Ранее планировалось, что НАСА будет полноценным партнером в проекте. Как сообщил "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей.

Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

Накануне стало известно, что в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Блошенко в свою, очередь заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".

Ранее 15 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что миссия "Венера-Д" включена в проект Единой госпрограммы по космосу до 2030 года.

Роскосмос США НАСА Венера Венера-Д

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