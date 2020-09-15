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"ВТБ Капитал" оценил "Совкомфлот" перед IPO в $4-5 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", один из организаторов предстоящего IPO "Совкомфлотп", оценил стоимость компании по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) в коридоре от $4 млрд до $4,995 млрд, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с расчетами инвестбанка.

По их словам, оценка стоимости компании по методу EV/EBITDA (отношение стоимости компании к показателю EBITDA) составляет $4,89 млрд, по методу P/E (коэффициент, показывающий отношение стоимости акции к годовой прибыли на нее) - около $5,1 млрд.

"Совкомфлот" 15 сентября объявил, что решил провести IPO на "Московской бирже" и рассчитывает привлечь не менее $500 млн. Компания разместит только акции нового выпуска: государство, ныне единственный владелец компании, не продает свой пакет и останется мажоритарным акционером.

Привлеченные средства компания направит в том числе на сокращение долговой нагрузки и на инвестиции в новые проекты.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что завершение сделки планируется в октябре.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Совкомфлот Московская биржа Москва ВТБ Капитал Citigroup Sberbank

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