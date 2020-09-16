Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Палаточный городок для ожидающих отбытия граждан Узбекистана в Ростове-на-Дону. 8 сентября. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кинельском районе Самарской области продолжает работать платочный лагерь, для временного пребывания трудовых мигрантов из Узбекистана, в нем собрались уже 4 282 человека, сообщает пресс-служба областного правительства.

Там отмечают, что в лагере есть административные и медицинские палатки, организованы подвоз воды, выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости. Обеспечивается безопасность как иностранных граждан, так и местных жителей. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Вывозные поезда в Ташкент организованы также в Новосибирской области. Кроме того, организовано воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Как сообщалось, более 8,5 тыс. граждан Узбекистана с мая были вывезены из Самарской области на родину. 14 и 12 сентября на поезде были отправлены на родину более 1,5 тыс. человек, следующий поезд ожидает отправки 19 сентября.

Ситуация со скоплением мигрантов возникла впервые в Самарской области в мае, когда на российско-казахстанскую границу стали прибывать мигранты из стран Центральной Азии. Они получили информацию об открытии границ, которая не соответствовала действительности. В итоге в районе села Большая Черниговка скопилось более тысячи человек. Был разбит палаточный городок, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем в виде исключения гражданам Узбекистана разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

В начале июня ситуация повторилась. Более 350 узбекистанцев вновь съехались в регион. Для решения вопроса приезжал генеральный консул Узбекистана по Приволжскому федеральному округу. 6 июня их переправили через границу с Казахстаном, откуда на автобусах, предоставленных узбекской стороной, увезли на родину.

16 июля три пассажирских состава компании "Узбекистон темир йуллари" (Железные дороги Узбекистана) вывезли со станции Кинель около 1,4 тыс. человек, в начале августа - еще около 1 тыс.

Во второй половине августа к российско-казахстанской границе в Самарской области вновь стали прибывать граждане Узбекистана со всех регионов РФ в надежде уехать домой транзитом через Казахстан. В конце августа власти республики заявили о планах еженедельно вывозить своих граждан железнодорожными рейсами из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары. Власти Самарской области подготовили вакансии для трудовых мигрантов, однако граждане Узбекистана отказываются от работы и рассчитывают вернуться на родину.