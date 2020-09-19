Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Башкирии ограничили перемещение граждан РФ и иностранцев на территории семи муниципалитетов. Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.

Как следует из указа главы республики на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных администрациями.

Меры введены в городах Кумертау и Салават, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах.

Для остальных категорий граждан допускается транзитный проезд по территории районов, однако они обязаны следовать без остановки.

В указе отмечается, что на утро 19 сентября в Башкортостане находятся свыше 1700 граждан Киргизии. В воскресенье в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения проблем своих граждан.

На границе Башкирии и Оренбуржья находятся возвращающиеся на родину граждане Киргизии, они не могут пересечь российско-казахстанскую границу. Власти Башкирии разместили иностранцев на территории Ишимбайского, Мелеузовского, Куюргазинского районов, а также в городе Кумертау, развернут палаточный лагерь.

Власти Оренбуржья рассчитывают, что отправка граждан Киргизии на родину будет организована в течение нескольких дней после того, как Казахстан откроет для них транзитное окно.