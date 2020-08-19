Сотни узбекских мигрантов собрались на самарской станции Кинель

Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Граждане Узбекистана из разных регионов России вновь съезжаются в Самарскую область, надеясь потом уехать на родину, в этот раз мигранты собираются на железнодорожной станции Кинель, сообщил агентству "Интерфакс" в среду информированный источник.

В августе и в июле со станции Кинель несколькими составами компании "Узбекистон темир йуллари" (Железные дороги Узбекистана) транзитом через Казахстан были вывезены на родину в общей сложности около 2,5 тыс. мигрантов, которые съезжались в Большечерниговский район Самарской области к административной границе с Оренбургской областью.

"В настоящее время собралось более 400 человек. Они расположились и на перроне, и в здании вокзала станции Кинель. Среди них нет ни одного трудового мигранта из Самарской области. Все они приехали из других регионов, в основном, на такси. Люди надеются вернуться домой поездом", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что пока нет никакой информации о том, будет ли мигрантам предоставлена такая возможность.

"Несколько человек приняли предложение и устроились на работу. 12 человек улетели через Казань, еще 22 человека улетают 21 августа на самолете. Но это те люди, которые могут купить билет на авиарейс, который стоит 26 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, таксисты, также выходцы из Узбекистана, обещают людям посадить их в Самарской области на поезд, но на деле просто высаживают на территории региона из машины и уезжают. При этом стоимость услуг таксистов доходит до 20 тыс. рублей.

Агентство пока не располагает комментариями официальных органов в связи с ситуацией.

Как сообщалось, в мае в Самарскую область на российско-казахстанскую границу стали прибывать рабочие-мигранты из центральноазиатских стран, узнав о якобы открытии границ, что не соответствовало действительности. В итоге в районе села Большая Черниговка скопилось более тысячи человек. Был разбит палаточный городок, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем в виде исключения узбекским гражданам разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

В начале июня ситуация повторилась. Более 350 узбекских граждан вновь съехались в регион. Для решения вопроса приезжал генеральный консул Узбекистана по Поволжскому федеральному округу. 6 июня их переправили через границу с Казахстаном, откуда на автобусах, предоставленных узбекской стороной, увезли на родину.

Позднее, 16 июля три пассажирских состава компании "Узбекистон темир йуллари" (Железные дороги Узбекистана) вывезли со станции Кинель около 1,4 тыс. граждан республики, "застрявших" на границе России и Казахстана. В начале августа таким же способом были отправлены на родину около тысячи граждан Узбекистана.