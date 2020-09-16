Защита Соколова подала в суд из-за заявления экс-студентки об избиении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), подала иск к бывшей студентке ученого, которая пожаловалась, что он жестоко избил ее в 2008 году.

"Данные показания являются ложными, недостоверными, порочащими Олега Валерьевича. Нами подан иск в Петроградский районный суд о признании недостоверными сведений, которые эта девушка распространяла, поскольку они не соответствуют действительности", - сказал в среду на заседании Санкт-Петербургского городского суда адвокат Александр Торгашев.

"Это клевета, которая была распространена моим лютым врагом Понасенковым (научный оппонент Соколова Евгений Понасенков - ИФ)... Эти сведения просто-напросто порочат меня", - добавил в свою очередь сам Соколов.

Он заявил, что планирует привлечь к ответственности не только якобы пострадавшую от его действий девушку, но и Понасенкова.

В 2018 году газета "Московский комсомолец" (в Санкт-Петербурге), скрыв имя потерпевшей, опубликовала текст заявления в полицию от студентки Соколова, якобы находившейся с ним в близких отношениях, в котором та обвиняла преподавателя в жестоком избиении в 2008 году в Москве, где он в то время жил. В материале "МК" отмечалось, что дело по этому заявлению так и не дошло до суда.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе ссоры на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков сообщал "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки.