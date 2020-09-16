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Защита Соколова подала в суд из-за заявления экс-студентки об избиении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), подала иск к бывшей студентке ученого, которая пожаловалась, что он жестоко избил ее в 2008 году.

"Данные показания являются ложными, недостоверными, порочащими Олега Валерьевича. Нами подан иск в Петроградский районный суд о признании недостоверными сведений, которые эта девушка распространяла, поскольку они не соответствуют действительности", - сказал в среду на заседании Санкт-Петербургского городского суда адвокат Александр Торгашев.

В РоссииСоколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонентСоколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонентЧитать подробнее

"Это клевета, которая была распространена моим лютым врагом Понасенковым (научный оппонент Соколова Евгений Понасенков - ИФ)... Эти сведения просто-напросто порочат меня", - добавил в свою очередь сам Соколов.

Он заявил, что планирует привлечь к ответственности не только якобы пострадавшую от его действий девушку, но и Понасенкова.

В 2018 году газета "Московский комсомолец" (в Санкт-Петербурге), скрыв имя потерпевшей, опубликовала текст заявления в полицию от студентки Соколова, якобы находившейся с ним в близких отношениях, в котором та обвиняла преподавателя в жестоком избиении в 2008 году в Москве, где он в то время жил. В материале "МК" отмечалось, что дело по этому заявлению так и не дошло до суда.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе ссоры на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков сообщал "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки.

Олег Соколов Евгений Понасенков

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