Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Его спросили, поступил ли Москве запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии.

"Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. (...) Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа заявил, что договорился с президентом Владимиром Путиным обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга. Речь шла о переговорах на уровне премьер-министров.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - объяснил белорусский лидер.

1 сентября близкий к переговорам источник "Интерфакса" сказал, что Минск направил российскому правительству официальную заявку на рефинансирование госдолга перед Россией в 2021 году, а сумма обязательств перед Москвой в следующем году составляет $600 млн. Белоруссия просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Вероятность того, что Минск получит новые госресурсы от Москвы, он оценил как весьма высокую. Если Минск получит новые кредиты в январе-феврале 2021 года, у него не возникнет проблем "с исполнением внешних обязательств, как минимум, в течение первого полугодия", добавил он.

Платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 июля составил $18 млрд. За первые полгода он вырос с учетом курсовых разниц на $0,9 млрд, или на 5,3%. В июне внешний госдолг вырос на $1,2 млрд, или на 7,1%. На долю России приходится более 60% внешнего госдолга Белоруссии.

Протесты в Минске

22
Минфин Антон Силуанов Александр Лукашенко Белоруссия Минск Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет

Граждане РФ получили право банкротиться без суда

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора
Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Фондовые индексы США закрылись ростом, Dow отыграл потери с начала года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');