Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Его спросили, поступил ли Москве запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии.

"Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. (...) Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа заявил, что договорился с президентом Владимиром Путиным обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга. Речь шла о переговорах на уровне премьер-министров.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - объяснил белорусский лидер.

1 сентября близкий к переговорам источник "Интерфакса" сказал, что Минск направил российскому правительству официальную заявку на рефинансирование госдолга перед Россией в 2021 году, а сумма обязательств перед Москвой в следующем году составляет $600 млн. Белоруссия просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Вероятность того, что Минск получит новые госресурсы от Москвы, он оценил как весьма высокую. Если Минск получит новые кредиты в январе-феврале 2021 года, у него не возникнет проблем "с исполнением внешних обязательств, как минимум, в течение первого полугодия", добавил он.

Платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены.

Внешний госдолг Белоруссии на 1 июля составил $18 млрд. За первые полгода он вырос с учетом курсовых разниц на $0,9 млрд, или на 5,3%. В июне внешний госдолг вырос на $1,2 млрд, или на 7,1%. На долю России приходится более 60% внешнего госдолга Белоруссии.