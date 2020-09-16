В ОНК Челябинской области не получали жалоб от Тесака

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Максим Марцинкевич (Тесак), которого 16 сентября нашли мертвым в одиночной камере в челябинском СИЗО, ни на что не жаловался в региональную Общественную наблюдательную комиссию, сказал один из членов этой ОНК Олег Гришкевич.

Он отметил, что члены комиссии даже в условиях пандемии имели возможность реагировать на подобные жалобы и посещать осужденных, пусть и с ограничениями. По его словам, посещения с учетом эпидемической ситуации были ограничены, но "в случае необходимости члены ОНК могли зайти".

"У нас отлажено взаимодействие со структурами. Я лично принимал участие в таких выездах - маски, перчатки и так далее", - отметил Гришкевич.

О том, что 36-летний националист, отбывающий срок за разбой, пытался покончить с собой, сначала рассказал источник "Интерфакса". В ГУ ФСИН Челябинской области затем заявили, что его нашли в камере без признаков жизни и врачи не смогли его реанимировать.

В СК начали проверку случившегося и отметили, что в камере найдена предсмертная записка.

На место выезжали и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство проверит, как сотрудники СИЗО соблюдали требования закона о содержании заключенных и контроле за ними.

Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров заявил, что не верит в версию суицида, у его подзащитного не было для этого причин, считает он и предполагает, что "ему кто-то помог". По словам юриста, Марцинкевича должны были скоро повезти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года.

Тесак отбывал десятилетний срок за разбой и хулиганство. В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы установил, что он и его соратники по движению "Реструкт" нападали на людей с электрошокерами, дубинками и газовыми баллончиками, избивали, унижали и грабили. Активисты вычисляли потерпевших в том числе через интернет, подозревая их в продаже запрещенных курительных смесей. Такой деятельностью в "Реструкте" занимались проекты "Оккупай-наркофиляй" и "Оккупай-педофиляй", предполагалось, что они будут сдавать своих жертв полиции.

До этого Марцинкевич был трижды судим по экстремистским статьям. Его книга "Реструкт!" была признана экстремистской и запрещена.

Движение "Реструкт" самораспустилось.