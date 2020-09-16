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Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака
Максим Марцинкевич
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Челябинские следователи разберутся в обстоятельствах смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по признакам ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), в рамках которого назначен ряд исследований. Их итоги позволят установить все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Источник подчеркнул, что без возбуждения дела назначение экспертиз законом не предусмотрено.

Между тем официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков не подтвердил "Интерфаксу" информацию о возбуждении дела, отметив, что "все обстоятельства смерти Марцинкевича будут установлены в рамках доследственной проверки".

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета заявила, что в смерти Марцинкевича не усматривается криминальная подоплека.

Как сообщалось, тело Марцинкевича было обнаружено утром в среду в камере СИЗО №3 Челябинской области. На месте инцидента были найдены предсмертные записки.

Адвокаты осужденного обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

Максим Марцинкевич Тесак

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