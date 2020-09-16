Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил с 2021 года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, которые обсуждали 15 сентября в правкомиссии по законопроектной деятельности.

Речь идет о льготах на добычу "сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа*с и менее 10 000 мПа*с, а также 10 000 мПа*с и более (в пластовых условиях), с 1 января 2021 года".

Одним из крупнейших пользователей льготой является "Татнефть", также льготой пользуются "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", следует из отчетов компаний.

С 2007 года в России установлен нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти.