Песков заявил об отсутствии решений о росте акцизов на табак, НДПИ для химиков и металлургов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Никаких решений относительно повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической продукции пока не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин в очередной раз вернулся к идее повышения НДПИ - для экспортеров на этот раз не угля, а химической и металлургической промышленности, надеясь частично восполнить за счет это выпадающие на фоне эпидемии коронавируса доходы бюджета.

Кроме того, РБК сообщила о планах повысить акцизы на табачную продукцию. На это Песков сказал: "Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии, а также мирового экономического кризиса, который был ею спровоцирован".

"Ведется экспертное обсуждение. Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для повышения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторяю, решения на этот счет не принимались", - сказал Песков.

"Есть определенные планы, но есть реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни. Действительно, всемирная экономическая конъюнктура носит достаточно драматический характер, и это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам, удается минимизировать негативные последствия экономического кризиса. Но, к сожалению, мы не свободны от тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть", - заключил Песков.

По данным источников издания, 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс. Среди них - положение, которое вводит увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, соли природной и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья.

Компании, чьей рентабельности угрожает идея Минфина, лоббируют отказ от этой инициативы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Предложенное нововведение может сказаться на производителях удобрений - "ФосАгро", "Еврохиме", "Уралкалии", а также ряде металлургических компаний, включая НЛМК и "РусАл", пишет газета.

Ассоциация "Русская сталь" раскритиковала поправки Минфина в своем обращении в Минпромторг, отмечает издание. Согласно подсчетам металлургического лобби, увеличение НДПИ обойдется промышленности в 90 млрд руб.

По данным источников "Интерфакса", поправки Минфина не затрагивают алмазы, драгметаллы, предусмотрен еще ряд исключений.