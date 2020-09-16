Уральский полпред не увидел разницы между избранным и назначенным мэром

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эффективность управления городом не зависит от того, выбран мэр или назначен, и возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга не будет означать решение всех городских проблем, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Так он прокомментировал усилия активистов добиться законодательного возвращения прямых выборов мэров городов в регионе.

Цуканов считает маловероятным, чтобы избранность или назначение мэра как-либо отражалась "на успехах или неудачах".

"Опираться на мнение жителей ничего не мешает и сегодня любому сити-менеджеру", - отметил он.

"Если завтра пройдут выборы, и Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я бы сам первый побежал и проголосовал, но я сомневаюсь, что это произойдет. Ничего сегодня (мэрам - ИФ) не мешает работать", - сказал чиновник.

При этом он не против обсуждения возможности возвращения выборов и выразил готовность согласиться с любым решением, которое примут власти региона.

Инициативная группа 10 сентября сдала в Заксобрание Свердловской области 13 109 подписей в поддержку инициативы по введению прямых выборов мэров городов. После проверки подписей на рассмотрение Заксобрание поступит соответствующий законопроект.

В 2018 году это же Заксобрание по предложению губернатора Евгения Куйвашева приняло закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Тогдашний мэр Евгений Ройзман подал в отставку в знак протеста.

После этого вопрос о возвращении выборов поднимался не раз. Соответствующий законопроект депутата Вячеслава Вегнера Заксобрание отклонило. Инициативная группа по сбору подписей в поддержку такой же инициативы несколько раз получала отказ в регистрации из-за недочетов в оформлении документов.