Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Уральский полпред не увидел разницы между избранным и назначенным мэром

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эффективность управления городом не зависит от того, выбран мэр или назначен, и возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга не будет означать решение всех городских проблем, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Так он прокомментировал усилия активистов добиться законодательного возвращения прямых выборов мэров городов в регионе.

Цуканов считает маловероятным, чтобы избранность или назначение мэра как-либо отражалась "на успехах или неудачах".

"Опираться на мнение жителей ничего не мешает и сегодня любому сити-менеджеру", - отметил он.

"Если завтра пройдут выборы, и Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я бы сам первый побежал и проголосовал, но я сомневаюсь, что это произойдет. Ничего сегодня (мэрам - ИФ) не мешает работать", - сказал чиновник.

При этом он не против обсуждения возможности возвращения выборов и выразил готовность согласиться с любым решением, которое примут власти региона.

Инициативная группа 10 сентября сдала в Заксобрание Свердловской области 13 109 подписей в поддержку инициативы по введению прямых выборов мэров городов. После проверки подписей на рассмотрение Заксобрание поступит соответствующий законопроект.

В 2018 году это же Заксобрание по предложению губернатора Евгения Куйвашева приняло закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Тогдашний мэр Евгений Ройзман подал в отставку в знак протеста.

После этого вопрос о возвращении выборов поднимался не раз. Соответствующий законопроект депутата Вячеслава Вегнера Заксобрание отклонило. Инициативная группа по сбору подписей в поддержку такой же инициативы несколько раз получала отказ в регистрации из-за недочетов в оформлении документов.

Екатеринбург Николай Цуканов УрФО Свердловская область Евгений Ройзман

Новости

Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию

Адвокаты Марцинкевича попросили Бастрыкина возбудить дело по статье об убийстве

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Дума приняла закон, который упрощает выдачу Белоруссии госкредита

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');