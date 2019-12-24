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Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать выборы мэра Екатеринбурга

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект депутата Вячеслава Вегнера о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Комментируя свою инициативу, Вегнер назвал действующую схему выборов главы города суррогатом и добавил, что возвращение прямых выборов позволит частично снять недовольство и напряжение в обществе, поскольку люди хотят быть услышанными.

Опрос фонда "Социум" показал, что больше 72% жителей Екатеринбурга хотят возвращения прямых выборов мэра, добавил депутат. На это глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов возразил, что опрос проводился среди 600 человек, что "для 1,5-миллионного города маловато".

"Есть общероссийская практика выборов, территории на эту систему выборов не жалуются", - добавил Ершов.

Последние прямые выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году выиграл Евгений Ройзман. В апреле 2018 года областное заксобрание утвердило закон об отмене выборов мэра. Ройзман подал в отставку, не желая поддержать такие изменения в городском уставе. В сентябре 2018 года депутаты городской думы единогласно выбрали главой Екатеринбурга вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

В июне 2019 года Вегнер внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Осенью инициативная группа из 20 человек дважды подавала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе. Однако оба раза получила отказ от избиркома из-за ошибок в документах и неполных сведениях.

Екатеринбург Фонд Социум Вячеслав Вегнер Свердловская область Евгений Ройзман Александр Высокинский

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