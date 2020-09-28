Свердловское Заксобрание завершило проверку подписей за прямые выборы мэров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Свердловской области завершило проверку подписей, которые инициативная группа собрала в поддержку законопроекта о возвращении прямых выборов мэра. Как заявил секретарь этой группы Владислав Постников, депутаты признали действительными 11 723 подписи.

По его словам, теперь законопроект будет вынесен на профильный комитет Заксобрания, комитет по местному самоуправлению, затем пленарное заседание рассмотрит эту инициативу в трех чтениях.

Дату вынесения поправок на профильный комитет спикер Людмила Бабушкина должна назначить в течение месяца, добавил Постников.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что решение о включении соответствующего вопроса в повестку заседания комитета будет принято в ближайшее время.

Постников - председатель регионального отделения "Открытой России".

В Свердловской области нет прямых выборов мэров городов. Весной 2018 года областное Заксобрание отменило выборы мэра Екатеринбурга, после чего ушел в отставку избранный мэр Евгений Ройзман. Последними были отменены выборы мэра в Нижнем Тагиле.

После этого вопрос о возвращении выборов поднимался не один раз. В июне 2019 года эту тему поднимал депутат Вячеслав Вегнер, но предложенный им законопроект был отклонен. С осени 2019 года инициативная группа несколько раз подавала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров, но несколько раз получала отказ из-за недочетов в оформлении документов.

В 2020 году инициативную группу все же зарегистрировали, и она летом начала собирать подписи избирателей за принятие закона о прямых выборах мэров. К 11 сентября активистам нужно было собрать не менее 10 000 подписей, тогда предложенный ими законопроект рассмотрит областное Заксобрание.