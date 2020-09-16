У краснодарца, разводившего дома змей, уполз питон и напугал соседей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нелегальный серпентарий обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома в Краснодаре после того, как из него уполз питон и напугал соседей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в среду.

Крупную змею обнаружила на внешнем блоке своей сплит-системы жительница жилого дома по адресу ул. Российская 79/3. Перепуганная женщина вызвала сотрудников экстренных служб, которые установили, что рептилия сбежала из соседней квартиры, говорится в сообщении.

Дальнейшая проверка подтвердила, что сосед нелегально занимается разведением и продажей редких змей. Каких-либо подтверждающих документов у него не оказалось.

В квартире найдены 16 различных змей, включая редкие виды - императорский удав и ковровый питон, которые охраняются международными договорами и находятся под угрозой исчезновения.

По инициативе прокуратуры на краснодарца завели административное дело по статье 8.35 КоАП РФ (содержание, приобретение, продажа либо пересылка животных без надлежащего на то разрешения или с нарушением установленных условий).

Все животные изъяты и переданы на ответственное хранение в зоопарк "Сафари-парк" Краснодара, отмечает пресс-служба.