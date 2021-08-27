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Суд изъял из квартиры в Ленобласти четырехметрового питона

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ленинградской области запретил женщине держать в квартире тигрового питона, он передан в зоопарк, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала, что жительница поселка Назия Кировского держала в многоквартирном доме 12-летнего четырехметрового тигрового питона и при этом не присматривала за ним постоянно.

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"Тигровый питон отнесен к перечню видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Вместе с тем из общего смысла действующего гражданского, жилищного законодательства (...) следует, что владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск, который был удовлетворен в полном объеме: суд прекратил право собственности ответчика на тигрового питона, в связи с чем экзотическое животное изъяли из квартиры жилого дома и передали на постоянное содержание в Ленинградский зоопарк, следует из релиза.

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