Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации в российской дипмиссии и на Смоленской площади.

Навальный находится в берлинской клинике Charite с 22 августа, он долгое время находился в коме. 14 сентября стало известно, что оппозиционер уже может вставать с кровати.

Германия заявляет, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы "Новичок". Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что эксперты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили эту версию.

В МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

Между тем немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал результаты исследования в ОЗХО и не видит необходимости направлять их напрямую России.