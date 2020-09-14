Навальный стал вставать с постели

Политик Алексей Навальный. Архивное фото. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный стал чувствовать себя лучше и уже может ненадолго вставать с постели, сообщила берлинская клиника Charite, где он проходит лечение.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа лечится в университетской клинике Charite, снова улучшилось. Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным и уже может ненадолго вставать с больничной койки", - сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном клиникой.

7 сентября немецкие врачи сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что он реагирует на слова.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его в состоянии комы экстренно госпитализировали в Омске и два дня спустя спецрейсом вывезли на лечение в Берлин.

Правительство Германии заявило, ссылаясь на результаты исследования лаборатории Бундесвера, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В Москве в свою очередь сообщили, что российские врачи не обнаружили в организме оппозиционера следов каких-либо ядов.

14 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что эксперты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком".