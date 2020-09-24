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Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия запросила доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в Германии, однако ответа от немецких властей пока нет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается встреч с Алексеем Навальным, то уже недели полторы где-то назад мы запросили официально у германских властей консульский доступ к нашему гражданину. Ответа на это обращение мы не получили", -сказал он в четверг журналистам.

Германия заявляет, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы "Новичок".

Германия Алексей Навальный МИД РФ Сергей Лавров

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