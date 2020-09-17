Водитель скорой помощи госпитализирован после избиения в Кузбассе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестные избили водителя скорой помощи в Новокузнецке, пока врачи находились на вызове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного центра медицины катастроф в четверг.

"Сегодня ночью в Заводском район Новокузнецка 56-летний водитель скорой медицинской помощи был избит неизвестными, пока бригада была на вызове", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что мужчина был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.