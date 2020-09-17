В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя "скорой"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.

По данным полиции, около полуночи (6:00 мск) неизвестные напали и избили водителя "скорой", пока фельдшер и медработник находились на вызове.

После получения сигнала о происшествии полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. Оба дали признательные показания и пояснили, что в момент преступления были пьяными.

Возбуждено дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как сообщалось, в Новокузнецке после нападения 56-летний водитель был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.