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Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса
Сотрудники полиции у больницы в Омске, куда был госпитализирован Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"В связи с ошибкой, появившиеся в СМИ, уточняю: ни на какой допрос в связи с отравлением Алексея СК сотрудников ФБК не вызывал. Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих", - сообщила Ярмыш в своем твиттере.

Навальный находится на лечение в Берлине с 22 августа. Власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме оппозиционера обнаружены следы яда из группы "Новичок".

В четверг соратники Навального заявили, что следы яда были найдены на бутылке из-под воды из томской гостиницы, где останавливался оппозиционер. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву.

Хроника 20 августа – 17 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Томск Алексей Навальный

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