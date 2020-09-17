Томская полиция вызвала соратников Навального для опроса

Сотрудники полиции у больницы в Омске, куда был госпитализирован Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК в рамках доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"В связи с ошибкой, появившиеся в СМИ, уточняю: ни на какой допрос в связи с отравлением Алексея СК сотрудников ФБК не вызывал. Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих", - сообщила Ярмыш в своем твиттере.

Навальный находится на лечение в Берлине с 22 августа. Власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме оппозиционера обнаружены следы яда из группы "Новичок".

В четверг соратники Навального заявили, что следы яда были найдены на бутылке из-под воды из томской гостиницы, где останавливался оппозиционер. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву.