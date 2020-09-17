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Минприроды не допустит вреда для запасов углеводородов при отмене налоговых льгот

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды обещает не допустить, чтобы отмена ряда льгот в нефтяной промышленности отразилась на приросте запасов углеводородов. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

ЭкономикаПравительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. ОбобщениеПравительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. ОбобщениеЧитать подробнее

Минфин предложил изменить порядок применения налогового вычета по НДПИ путем установления цены на нефть в $25 за баррель для получения инфраструктурного вычета, говорится в поправках, которое министерство предложило внести в Налоговый кодекс в части корректировки НДД.

По текущему законодательству, недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр 5-й группы НДД. К ним относятся участки, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского АО. При этом степень выработанности запасов должна быть не выше 0,001 по состоянию на 1 января 2019 года либо запасы нефти поставлены на баланс после этого срока.

Сейчас право на вычет "Роснефть" может получить, если цена нефти марки Urals превышает базовую цену нефти, установленную НК РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). Минфин предлагает улучшить налоговые условия для "Роснефти" на Ванкоре, предоставив компании право получать на налоговый вычет в периоды, когда цена нефти будет выше $25 за баррель.

Налоговый вычет по НДПИ предоставляется при добыче нефти на участках недр для Ванкорского кластера, который осваивает "Роснефть". Льготы предоставляются при инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. Если цена на нефть выше базовой, компания вправе будет получить вычет по НДПИ в размере соответствующих затрат на инфраструктуру. При этом инфраструктурные объекты будут должны быть введены в эксплуатацию до 1 января 2030 года. Налоговый вычет применяется с первого числа налогового периода, в котором вступили в силу рассматриваемые нормы, до истечения 120 налоговых периодов (10 лет) с начала применения налогового вычета.

В Ванкорский кластер входят Ванкорское, Тагульское, Сузунское и Лодочное месторождения. Летом этого года "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который также включит новые месторождения "Роснефти" на севере Красноярского края, а также месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).

Минприроды Минфин Роснефть Ванкорский кластер Налоговый кодекс Дмитрий Кобылкин

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