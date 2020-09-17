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Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который с 2018 года периодически обсуждает с представителями крупного бизнеса инвестиционные планы, на следующей неделе проведет очередную такую встречу.

На этот раз она пройдет на фоне обсуждения налоговых инициатив Минфина, который предложил изъять из горнодобывающего сектора свыше 50 млрд рублей в 2021 году через повышение НДПИ.

Плановая регулярная встреча Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей пройдет 22 сентября, сообщил представитель чиновника.

Ранее в четверг состоялось совещание с участием министра финансов Антона Силуанова, на котором бизнесу, по данным источников "Интерфакса", не удалось повлиять на инициативу Минфина.

Минфин РСПП Андрей Белоусов Антон Силуанов

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