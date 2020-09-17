ФАС разрешила компании Свиблова купить Highland Gold

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила компании Fortiana Владислава Свиблова приобрести Highland Gold Mining (HGM), следует из сообщения на LSE. О сделке было объявлено в июле.

В общей сложности Свиблов покупает 40,06% акций Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. На первом этапе он получил 23,95%, а оставшуюся долю приобретет после одобрения ФАС.

Цена сделки - 3 фунта стерлингов за акцию на общую сумму 437 млн фунтов, или около $574 млн. По завершении сделки Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже тех же 3 фунтов за штуку. В общей сложности Highland Gold для сделки оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Fortiana подавала в ФАС ходатайство на приобретение 100% Highland Gold и прав, позволяющих определять условия деятельности ее российских "дочек" - рудников, операторов проектов, управляющей компании и так далее.

Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Акции торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.