Компания Свиблова закрыла сделку с Абрамовичем и партнерами по покупке HGM

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Компания Владислава Свиблова Fortiana закрыла сделку с Романом Абрамовичем и его партнерами, став основным акционером золотодобывающей компании Highland Gold Mining (HGM).

В конце июля было объявлено о покупке структурой Свиблова 40,06% акций HGM у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров. На первом этапе Fortiana получила 23,95%, а оставшуюся долю должна была приобрести после одобрения ФАС.

В четверг компания сообщила, что ФАС удовлетворила ходатайство Fortiana на приобретение HGM, тем самым открыв путь к завершению второй части сделки. В пятницу Fortiana объявила о покупке оставшихся 16,11% и консолидации 40,06% (145 млн 759 тыс. 871 акция) HGM.

Цена сделки – 3 фунта стерлингов за акцию, общая сумма – 437 млн фунтов, или около $574 млн. После завершения этой сделки Fortiana должна направить оферту миноритариям Highland Gold о приобретении их акций по цене не ниже тех же 3 фунтов за штуку. В общей сложности Highland Gold для сделки оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).

Проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Highland Gold входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Акции торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.