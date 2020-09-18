За сутки в Москве проведено рекордное количество тестов на COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки городские лаборатории провели 69,5 тыс. тестирований на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Москве сделано уже более 7,5 млн ПЦР- и ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказала Ракова.

По ее словам, с окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни увеличился и спрос на тестирование на коронавирус.

"Такой повышенный интерес понятен: многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких", - добавила заммэра.

Ранее стало известно, что суточный прирост заражений COVID-19 в Москве достиг максимума с 26 июня. По данным городского оперативного штаба, за сутки в столице коронавирус подтвержден у 805 человек.