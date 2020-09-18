В Севастополе снова введут масочный режим

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ношение масок в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса снова станет обязательным в Севастополе, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Я прошу внести в указ (о режиме повышенной готовности - ИФ) обратно обязательность ношения масок в закрытых помещениях - транспорт, объекты торговли, учреждения культуры и все, что с этим связано. Мы не будем ничего закрывать, ограничивать, делать ограниченную продажу билетов на все мероприятия, но маски должны быть обязательно", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в пятницу.

Глава города пояснил, что в последнее время ношение масок носило рекомендательный характер. Он также напомнил о штрафах за нарушение режима повышенной готовности, для юрлиц он составляет 100-300 тысяч рублей.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 737 человек, 21 пациент умер. В последние дни регистрируется около 20 случаев заражения в сутки, власти называют ситуацию напряженной.