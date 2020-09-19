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Акция в поддержку экс-губернатора Фургала началась в Хабаровске

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стихийная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь проходит в Хабаровске, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Участники митинга традиционно собрались около 12:00 (5:00 по Москве) у здания правительства Хабаровского края. Некоторое время митингующие скандировали лозунги, а после этого шествием отправились по главным улицам города.

Мэрия оценила количество участников в 600 человек.

"Количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться - на площадь Ленина вышло около 600 человек", - сказано на сайте городской администрации, размещенном в субботу.

Представители оппозиции согласны с тем, что число участников митингов в поддержку Фургала снижается, однако оценили количество этой субботней акции в 2,5-3 тыс. человек.

Между тем, кроме лозунгов в поддержку Фургала звучит критика властей и действий правоохранительных органов.

Пресс-служба мэрии в своем сообщении акцентирует внимание на том, что сотрудниками органов внутренних дел региона составляются протоколы об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

Хабаровск Сергей Фургал

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