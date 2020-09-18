Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего губернатора Сергея Фургала на решение продлить ему арест до 9 декабря. Постановление Басманного суда осталось без изменений.

3 сентября Басманный суд продлил арест бывшему чиновнику до 9 декабря.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, перевезен в Москву и арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в середине 2000-х годов. Он вину отрицает.

Следствие считает, что он заказал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского в Амурской области и убийства хабаровских бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. В СК говорили, что показания на губернатора дали задержанные в 2019 году другие фигуранты дел об этих убийствах.

В Хабаровске регулярно проходят несогласованные акции в поддержку Фургала.