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Власти согласовали акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Она пройдет в Комсомольске-на-Амуре в субботу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Администрация города Комсомольска-на-Амуре согласовала акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоится днем 10 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Согласован митинг и шествие. Поступило официальное обращение от группы граждан. Они сделали заявку на 1 тыс. человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сторонникам экс-губернатора разрешили провести митинг на площади Ленина.

Шествие согласовано по маршруту от площади, по проспекту Октябрьскому, далее по улице Дзержинского до Мемориального комплекса комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Хабаровском крае с 9 октября вступили в силу ограничительные меры по коронавирусу. В числе прочих мер - соблюдение социальной дистанции при проведении всех массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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