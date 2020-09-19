Путин сравнил появление комплекса "Авангард" с ядерным проектом СССР
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Постановка на боевое дежурство ракетного комплекса "Авангард" сравнима с реализацией ядерного проекта в СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время беседы в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором и почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым президент напомнил, что первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой "Авангард" поставлен на боевое дежурство с декабря 2019 года.
"В современных условиях для нашей страны воплощение (этого проекта - ИФ), без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которую осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", - подчеркнул глава государства.
Он констатировал, что именно выход США из ПРО в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.
"И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем публично всех и предупредили: я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать. И вот в декабре 2018 года был проведён завершающий пуск", - сказал Путин.
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".
В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.