Борисов заявил об обесценивании "Авангардом" американской системы ПРО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" обесценивает создаваемую США систему противоракетной обороны (ПРО), заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Когда он (боевой блок - ИФ) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны", - сказал Борисов в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

"Наверное, со временем будет найдено противоядие и против маневрирующих блоков, прежде всего оружия с использованием лазерной техники. Но сегодня это в области теории, мы еще имеем хороший гандикап в этом плане", - отметил вице-премьер.