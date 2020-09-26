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Борисов заявил об обесценивании "Авангардом" американской системы ПРО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" обесценивает создаваемую США систему противоракетной обороны (ПРО), заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Когда он (боевой блок - ИФ) меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету. Поэтому обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны", - сказал Борисов в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

"Наверное, со временем будет найдено противоядие и против маневрирующих блоков, прежде всего оружия с использованием лазерной техники. Но сегодня это в области теории, мы еще имеем хороший гандикап в этом плане", - отметил вице-премьер.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Он разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", в декабре 2019 года заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на советских межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Авангард Юрий Борисов

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