Автоматизированная система ОСАГО вызвала рекордное число жалоб на страховщиков

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в августе отметил значительное увеличение количества жалоб на страховщиков, продающих ОСАГО, пишут "Ведомости". Одной из главных причин этого было названо внедрение с 28 июня новой версии автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.

Как рассказал замглавы службы по защите прав потребителей ЦБ Иван Козлов, в работе АИС, которую внедрил Российский союз автостраховщиков (РСА), до сих пор продолжаются сбои.

"Все мы понимаем: это большая система, затрагивающая интересы всего рынка, все компании к ней подключаются, возможны сбои. Люди понимают, когда эти сбои длятся неделю: идет подкрутка. Но эти сбои продолжаются до сих пор, поэтому количество жалоб потребителей не снижается", – отметил Козлов и пообещал, что ЦБ будет следить за тем, как РСА будет налаживать работу системы.

По его словам, люди также жалуются на подорожание страховых полисов, на невозможность приобрести электронный полис, на навязывание дополнительных услуг страховщиками и на некорректное определение коэффициента бонус-малус. Эти злоупотребления вызывают серьезную озабоченность регулятора, отметил он.

На конец августа-начало сентября "количество жалоб превосходит как показатели первого полугодия 2020 г., так и показатели аналогичного периода прошлого года", добавил Козлов. Он напомнил, что до внедрения АИС число жалоб на страховые компании снижалось.

В РСА заявили, что в августе и сентябре 2020 года в ЦБ было направлено 2200 жалоб против 2000 годов ранее. Страховщики сомневаются, что такой рост можно назвать существенным. АИС ОСАГО 2.0 в союзе назвали "беспрецедентно масштабным и сложным проектом". Несмотря на то что сразу после запуска новой системы отмечались проблемы с ее отказоустойчивостью, "существенной проблемой для автовладельцев это не стало и к заметному росту жалоб не привело", а все проблемы, отмечавшиеся в работе АИС ОСАГО 2.0, оперативно решались, заверили в РСА.

Новая АИС проводит много дополнительных проверок, которые препятствуют некорректному вводу данных при оформлении полисов. "Это привело к резкому росту жалоб в соцсетях со стороны страховых посредников, работавших на момент запуска АИС ОСАГО 2.0 полулегально, когда такая деятельность была запрещена законом, – объясняют в РСА. – В том числе жалобы фиксировались и со стороны недобросовестных посредников, которые предлагали своим клиентам услугу по приобретению дешевого и заведомо недействительного полиса ОСАГО, при оформлении которого указывались заведомо неверные данные с целью снизить стоимость полиса".

Между тем статистика обращений к финансовому уполномоченному в сфере страхования Виктору Климову показывает, что на жалобы на ОСАГО приходится 91% от их общего объема. "Еще 8% занимают жалобы на иные виды страхования и 1% – на деятельность микрофинансовых организаций", – уточнил Климов.