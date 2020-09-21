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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
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Минцифры вновь отменило учения в рамках закона о суверенном Рунете

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры отменило третьи подряд из запланированных в этом году четырех учений по устойчивости российского сегмента интернета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"20 сентября учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях", - сказали в пресс-службе в понедельник.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минцифры по согласованию с ФСБ.

В рамках закона на каждый квартал этого года были запланированы учения по устойчивости Рунета. Из-за пандемии коронавируса Минцифры (прежнее название - Минкомсвязи) России были отменены плановые учения 20 марта и 20 июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что "проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID 19".

В декабре прошлого года прошли первые учения по устойчивости интернета в РФ. По данным министерства, "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ".

Хроника 07 февраля 2019 года – 21 сентября 2020 годаЗакон об устойчивом Рунете
Минцифры

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