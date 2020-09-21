Минцифры подготовит новый план учений по устойчивости Рунета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры не намерено отказываться от планов проведения учений по устойчивости российского сегмента интернета, но пока точной даты их проведения нет, сообщил журналистами министр цифрового развития Максут Шадаев.

"Они будут проведены, как только мы будем готовы к этому. Точных дат не могу назвать", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос "Интерфакс" "на полях" форума "РИФ in the City" в понедельник.

Он отметил, что учения - "это целый комплекс мероприятий". Шадаев предложил, что будет разработан новый план учений взамен старого: "Наверное, да", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, Минцифры отменило третьи подряд из запланированных в этом году четырех учений по устойчивости российского сегмента интернета.

"20 сентября учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях", - сказали "Интерфаксу" пресс-службе ведомства в понедельник.

Учения по устойчивости Рунета

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый закон об устойчивом/суверенном Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минцифры по согласованию с ФСБ РФ.

В рамках закона на каждый квартал этого года были запланированы учения по устойчивости Рунета. Из-за пандемии коронавируса Минцифры (Минкомсвязи) России были отменены плановые учения 20 марта и 20 июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что "проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID 19". В декабре прошлого года прошли первые учения по устойчивости интернета в РФ. По данным министерства, "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ".