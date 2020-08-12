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Подмосковье предложило сносить ветхое жилье после электронного голосования

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области направили президенту РФ Владимиру Путину предложения по расселению ветхого и аварийного жилья, в частности, по механизму его изъятия - для этого хотят сделать достаточным согласие на электронном голосовании не менее 70% собственников в доме, и глава государства поручил правительству рассмотреть эти инициативы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств, предложения подмосковных властей сформулированы в письме на имя президента. В нем отмечается, что в Московской области общий объем жилищного фонда составляет 257 млн кв. метров, из которых 63 млн кв. метров (25%) относится к ветхому и аварийному жилью (дома барачного типа, объекты послевоенной и "хрущевской" постройки).

По подсчетам региональных властей, расселение этого жилья и строительство на его месте современных кварталов позволит улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей Подмосковья.

Вместе с тем руководство области отмечает, что реализация проектов развития застроенных территорий (РЗТ) с привлечением частных инвесторов затруднена из-за отсутствия нормативной базы.

Основными препятствиями власти Подмосковья называют отсутствие порядка учета мнения жителей при формировании программы развития застроенных территорий; риски застройщиков при расселении домов в виде отказа собственника продавать квартиру, а также низкую экономику проектов в связи с обязательствами по переселению и созданию инфраструктуры (25% от общего объема затрат на проект).

В письме отмечается, что нормативно не определены понятие ветхого жилья и процедура изъятия его у собственников, если они не согласны на предложенные варианты переселения, что приводит к судам и тормозит строительство.

Изъятие при согласии не менее 70% собственников

В связи с этим власти Подмосковья предложили определить процедуру изъятия ветхого жилья при согласии не менее 70% собственников в доме путем электронного голосования и установить право субъектов РФ определять типы ветхого жилищного фонда, подлежащего расселению.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить предоставление в пользование застройщику стартового свободного земельного участка для начала реализации проекта РЗТ.

Также власти Подмосковья считают нужным поддержать такие проекты субсидированием процентной ставки ипотечных кредитов для граждан и субсидированием застройщикам процентов по кредитам.

По словам источника в финансово-экономическом блоке правительства, президент России попросил премьер-министра рассмотреть эти предложения и при необходимости организовать соответствующее совещание.

Источник добавил, что вице-премьер Алексей Оверчук в начале августа уже поручил Минстрою, Минэкономразвития и Фонду содействия реформирования ЖКХ представить соответствующие предложения.

По информации властей Подмосковья, из 63 млн кв. метров ветхого и аварийного жилого фонда региона 25,5 млн кв. метров требуют первоочередных решений. Лидерами по объемам ветхого жилья в Московском регионе являются Подольск, Люберцы, Балашиха, Одинцово, Королев, Мытищи, Богородский, Химки, Сергиев Посад и Электросталь.

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