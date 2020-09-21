Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Перевозчик NordWind по заказу туроператора Pegas Touristik начнет выполнять прямые рейсы на остров Занзибар в Танзании 25 октября.

"Рады сообщить, что мы снова открываем остров Занзибар. Старт полетной программы из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Танзанию - 25 октября. Туры уже доступны к бронированию", - говорится в сообщении туроператора.

Вылеты будут осуществляться с частотой раз в 10 дней. Минимальная стоимость тура на двоих в отель 3* с завтраками на 10 ночей составит 121,2 тыс. рублей.

Допуски на полеты в Танзанию у Росавиации также запросила авиакомпания UTair. Перевозчик хотел бы летать из Москвы на Занзибар трижды в неделю.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что полетную программу на Занзибар оператор ставить пока не планирует. В пресс-службе авиакомпании "Россия" также заявили, что возобновлять прямые рейсы на остров пока не намерены.

РФ разрешила перевозчикам летать в Занзибар с 1 августа. При въезде в Танзанию туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также оплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется.

Занзибар - архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещают около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. - с туристическими целями, в 2018 - 9,9 тыс.