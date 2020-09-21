Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

Минюст РФ рассказал о причинах ликвидации партии "Россия будущего"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ обращалось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии "Россия будущего", потому что та не принимала участие в выборах семь лет подряд, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что партия была создана в мае 2012 года и тогда называлась "Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан". 27 марта 2019 года на II внеочередном съезде партии было принято решение о внесении изменений в устав, в том числе о смене названия на "Россию будущего". Документы были представлены в Минюст 30 апреля того же года.

В мае прошлого года было принято решение о государственной регистрации изменения названия партии, позднее соответствующую запись внесли в ЕГРЮЛ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего".

В прошлом году Минюст отказал в регистрации партии "Россия будущего" Алексея Навального, обосновав свое решение тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой, председателем которой является Александр Зорин.

Соратники Навального с 2012 года предпринимают попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получают отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.

Минюст РФ Россия будущего

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции
Навальный попал в больницу

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Ростехнадзор добился в суде приостановки строительства метро в Казани

Навальный попал в больницу

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19
Навальный попал в больницу

В ФБК заявили об отказе ходить на опросы в полицию Томска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');