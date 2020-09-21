Минюст РФ рассказал о причинах ликвидации партии "Россия будущего"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ обращалось в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии "Россия будущего", потому что та не принимала участие в выборах семь лет подряд, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что партия была создана в мае 2012 года и тогда называлась "Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан". 27 марта 2019 года на II внеочередном съезде партии было принято решение о внесении изменений в устав, в том числе о смене названия на "Россию будущего". Документы были представлены в Минюст 30 апреля того же года.

В мае прошлого года было принято решение о государственной регистрации изменения названия партии, позднее соответствующую запись внесли в ЕГРЮЛ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего".

В прошлом году Минюст отказал в регистрации партии "Россия будущего" Алексея Навального, обосновав свое решение тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой, председателем которой является Александр Зорин.

Соратники Навального с 2012 года предпринимают попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получают отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.